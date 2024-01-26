В больнице Екатеринбурга пенсионерка обворовала другую пожилую пациентку

В паблике «Типичный Екатеринбург» было опубликовано видео из поликлиники, на котором видно, пенсионерка приближается к дивану рядом с гардеробом и осторожно накрывает своей курткой вещи других людей и вытаскивает из сумки кошелек другой женщины.