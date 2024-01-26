В больнице Екатеринбурга пенсионерка обворовала другую пожилую пациентку

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В паблике «Типичный Екатеринбург» было опубликовано видео из поликлиники, на котором видно, пенсионерка приближается к дивану рядом с гардеробом и осторожно накрывает своей курткой вещи других людей и вытаскивает из сумки кошелек другой женщины.
Однако впоследствии появилась информация, что такой ролик показывают в разных городах России, отмечая, что это происходит непосредственно у них. Возможно, пострадавшая пенсионерка не является жительницей Екатеринбурга, тем не менее полиция проверит информацию о краже.
Ранее сообщалось, что девушка нагло обокрала бабушку в Екатеринбурге.