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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

В екатеринбургской поликлинике одна пенсионерка обворовала другую

В больнице Екатеринбурга пенсионерка обворовала другую пожилую пациентку

26 января 2024, 16:24
Фото: 1MI

В екатеринбургской поликлинике одна пенсионерка обворовала другую

Предполагается, что в Екатеринбурге пожилая женщина в поликлинике совершила кражу.

В паблике «Типичный Екатеринбург» было опубликовано видео из поликлиники, на котором видно, пенсионерка приближается к дивану рядом с гардеробом и осторожно накрывает своей курткой вещи других людей и вытаскивает из сумки кошелек другой женщины.

Однако впоследствии появилась информация, что такой ролик показывают в разных городах России, отмечая, что это происходит непосредственно у них. Возможно, пострадавшая пенсионерка не является жительницей Екатеринбурга, тем не менее полиция проверит информацию о краже.

Ранее сообщалось, что девушка нагло обокрала бабушку в Екатеринбурге.

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