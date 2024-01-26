В Екатеринбурге найдено тело мужчины. Устанавливаются обстоятельства инцидента

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Екатеринбурге найдено тело человека на улице Малышева. Сотрудники СК региона проверяют и выясняют все обстоятельства инцидента.
Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел города Екатеринбурга, сообщение поступило в полицейский участок № 5 Ленинского района. Известно лишь, что мужчина был 1938 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга выпал с балкона в отеле в Египте и впал в кому.