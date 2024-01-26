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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Тело пожилого мужчины нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге найдено тело мужчины. Устанавливаются обстоятельства инцидента

26 января 2024, 12:11
Фото: Midjourney

Тело пожилого мужчины нашли в Екатеринбурге

Устанавливаются обстоятельства смерти найденного мужчины в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге найдено тело человека на улице Малышева. Сотрудники СК региона проверяют и выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел города Екатеринбурга, сообщение поступило в полицейский участок № 5 Ленинского района. Известно лишь, что мужчина был 1938 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга выпал с балкона в отеле в Египте и впал в кому.

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