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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Росгвардейцы приехали в свердловскую школу из-за потасовки подростка и учителя

В Екатеринбурге полиция приехала в школу из-за драки подростка и учителя

26 января 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney

Росгвардейцы приехали в свердловскую школу из-за потасовки подростка и учителя

Сотрудники вневедомственной охраны посетили екатеринбургскую школу из-за сообщения.

Причиной визита стала ссора между школьниками и преподавателем. Учащийся нанес удар учителю.

Учащийся из школы №185 проявлял неподобающее поведение и оскорблял преподавателя, попросившегося его вести себя адекватно, сообщает Росгвардия региона.

Сейчас ведутся беседы с ребенком. Составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в 56 школах и детсадах Екатеринбурга нашли нарушения.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Полиция#Школа#Драка#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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