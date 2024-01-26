В Екатеринбурге полиция приехала в школу из-за драки подростка и учителя

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Причиной визита стала ссора между школьниками и преподавателем. Учащийся нанес удар учителю.
Учащийся из школы №185 проявлял неподобающее поведение и оскорблял преподавателя, попросившегося его вести себя адекватно, сообщает Росгвардия региона.
Сейчас ведутся беседы с ребенком. Составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что в 56 школах и детсадах Екатеринбурга нашли нарушения.