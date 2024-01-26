В Екатеринбурге судят челябинца, хотевшего поднять украинский флаг на гору

Два года назад мужчину арестовали, тогда он совершал подъем на гору вместе с флагом Украины. Дело в тот период не возбудили, но вели проверку. Согласно словам его мамы, он был против СВО. Более того, его знакомые отмечают, что он поддерживал общение с украинской стороной и хотел присоединиться к ней.