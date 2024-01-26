В Екатеринбурге судят челябинца, хотевшего поднять украинский флаг на гору

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Меркулов был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Он собирался разместить украинский флаг на горе Ямантау в Башкортостане. Теперь его обвиняют в госизмене.
Два года назад мужчину арестовали, тогда он совершал подъем на гору вместе с флагом Украины. Дело в тот период не возбудили, но вели проверку. Согласно словам его мамы, он был против СВО. Более того, его знакомые отмечают, что он поддерживал общение с украинской стороной и хотел присоединиться к ней.
Ранее сообщалось, что угрозы терроризма находятся на особом контроле в Нижнем Тагиле