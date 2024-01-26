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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Екатеринбурге судят челябинца за госизмену

В Екатеринбурге судят челябинца, хотевшего поднять украинский флаг на гору

26 января 2024, 09:54
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге судят челябинца за госизмену

Начато рассмотрение дела челябинца Велимора Меркулова в военном суде в Екатеринбурге.

Меркулов был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Он собирался разместить украинский флаг на горе Ямантау в Башкортостане. Теперь его обвиняют в госизмене.

Два года назад мужчину арестовали, тогда он совершал подъем на гору вместе с флагом Украины. Дело в тот период не возбудили, но вели проверку. Согласно словам его мамы, он был против СВО. Более того, его знакомые отмечают, что он поддерживал общение с украинской стороной и хотел присоединиться к ней.

Ранее сообщалось, что угрозы терроризма находятся на особом контроле в Нижнем Тагиле

Бориса Акунина внесли в список экстремистов
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