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Updated Сегодня, 09:54

Возможный визит Владимира Путина ожидается в Свердловской области

В Нижний Тагил может приехать Владимир Путин

26 января 2024, 09:51
Фото: Midjourney

Возможный визит Владимира Путина ожидается в Свердловской области

Владимир Путин может посетить Свердловскую область в период избирательной кампании. В возможных планах визит в Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, а также Екатеринбург.

О визите президента сообщают Ура.ру со ссылкой на свои источники. Указано, что он планирует посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Инсайдер утверждает, что визит может состояться в скором времени, пишет Ура.ру, — это конец зимы или март.

Напомним, что президентские выборы состоятся 15–17 марта. Владимир Путин будет в них участвовать.

В прошлый раз он был в уральской столице пять лет назад, посещал международную выставку. Также ранее сообщалось, что президент прилетит в Нижний Тагил, но визита не было.

Ранее в Екатеринбург с рабочим визитом прибыл глава ГИБДД России Михаил Черников.

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#Общество#Нижний Тагил#Владимир Путин#Выставка#Свердловская область#Президент#Верхняя Пышма#Визит#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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