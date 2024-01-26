В Нижний Тагил может приехать Владимир Путин

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
О визите президента сообщают Ура.ру со ссылкой на свои источники. Указано, что он планирует посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Инсайдер утверждает, что визит может состояться в скором времени, пишет Ура.ру, — это конец зимы или март.
Напомним, что президентские выборы состоятся 15–17 марта. Владимир Путин будет в них участвовать.
В прошлый раз он был в уральской столице пять лет назад, посещал международную выставку. Также ранее сообщалось, что президент прилетит в Нижний Тагил, но визита не было.
Ранее в Екатеринбург с рабочим визитом прибыл глава ГИБДД России Михаил Черников.