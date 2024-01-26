В Первоуральске попрощались с погибшим в ДТП бизнесменом

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Первоуральске провожают Рината Аскарова, который погиб в автомобильной аварии. На прощание с предпринимателем пришли близкие и знакомые мужчины. В частности, пришел депутат Госдумы Лев Ковпак, глава Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
Аскаров был учредителем более 10 предприятий. Причины ДТП, в котором умер мужчина, пока остаются загадкой.
По словам близких, как передает URA.RU, бизнесмен был справедливым и порядочным человеком.