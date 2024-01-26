В Первоуральске попрощались с погибшим в ДТП бизнесменом

В Первоуральске провожают Рината Аскарова, который погиб в автомобильной аварии. На прощание с предпринимателем пришли близкие и знакомые мужчины. В частности, пришел депутат Госдумы Лев Ковпак, глава Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.