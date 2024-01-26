tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Первоуральске хоронят бизнесмена Аскарова, разбившегося в ДТП с грузовиком

В Первоуральске попрощались с погибшим в ДТП бизнесменом

26 января 2024, 10:51
Фото: 1MI

В Первоуральске хоронят бизнесмена Аскарова, разбившегося в ДТП с грузовиком

В Первоуральске проходит прощание с предпринимателем Ринатом Аскаровым, погибшем на Пермском тракте.

В Первоуральске провожают Рината Аскарова, который погиб в автомобильной аварии. На прощание с предпринимателем пришли близкие и знакомые мужчины. В частности, пришел депутат Госдумы Лев Ковпак, глава Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Аскаров был учредителем более 10 предприятий. Причины ДТП, в котором умер мужчина, пока остаются загадкой.

По словам близких, как передает URA.RU, бизнесмен был справедливым и порядочным человеком.

41 тысяча ДТП произошла в Свердловской области в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Отечественный автомобиль врезался в BMW. Известны обстоятельства ДТП в БерезовскомВыехал на встречку: два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — АлапаевскПенсионер отказался объяснять пьяное ДТП с вдавленным в стену авто в Екатеринбурге
#Происшествия#ДТП#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#Похороны#Прощание#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
«Работают 4 экипажа». В ГИБДД Нижнего Тагила дефицит кадров составил десятки человек
Вчера, 09:10
«Умножим на два»: депутат Беркутов предложил увеличить «депутатский» миллион в Тагиле
Вчера, 10:06
Банкротство УК и споры за товар. Крупные дела в суде Свердловской области за декабрь
24 января, 13:41
Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
24 января, 03:14
Очевидцы говорят о ссоре: ученик в Нижнем Тагиле разбил голову об окно в школе
Вчера, 11:25
Единственная в России: жительница Нижнего Тагила поменяла свою фамилию на необычную
Вчера, 08:43