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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Госдума приняла закон о запрете увольнения матерей с детьми до 16 лет

В России запретили увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

26 января 2024, 06:07
Фото: Midjourney

Госдума приняла закон о запрете увольнения матерей с детьми до 16 лет

В Госдуме приняли закон, который запрещает увольнять с работы женщин, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет.

Раньше запрет на увольнение действовал только на тех матерей, у которых дети не достигли 14 лет, рассказал депутат Вячеслав Володин.

По словам председателя думы, такой закон был принят в связи с тем, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и в случае, если одинокий родитель будет уволен, семья может остаться без денег.

Также чиновник отметил, что граждане неоднократно просили у депутатов внести в данный закон корректировки.

Напомним, в Кушве массово уволились фельдшеры скорой помощи. По словам одно из сотрудников, люди стали уходить из-за новой руководительницы.

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