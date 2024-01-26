В России запретили увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Раньше запрет на увольнение действовал только на тех матерей, у которых дети не достигли 14 лет, рассказал депутат Вячеслав Володин.
По словам председателя думы, такой закон был принят в связи с тем, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и в случае, если одинокий родитель будет уволен, семья может остаться без денег.
Также чиновник отметил, что граждане неоднократно просили у депутатов внести в данный закон корректировки.
Напомним, в Кушве массово уволились фельдшеры скорой помощи. По словам одно из сотрудников, люди стали уходить из-за новой руководительницы.