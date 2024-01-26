Везде стоят машины: уборка снега в Нижнем Тагиле затруднена из-за припаркованных авто

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По словам Станислава Зыкина, председателя постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению, подрядным организациям неудобно убирать снег из-за автомобилей, которые припаркованы вдоль дорожного полотна. Этой зимой Нижний Тагил накрыли обильные снегопады. Дорожная техника работает круглосуточно, однако не всегда быстро справляется.
На обочинах дорог водители оставляют неиспользуемые транспортные средства. Когда идет снегоуборочная техника, карманы сужаются. Мы в прошлом году на комиссии проговаривали этот вопрос и пришли к мнению, что у нас нет каких-то правовых моментов, чтобы это изменить, — сообщил депутат.
Он отметил, что в этом году снега выпало в три раза больше, чем в прошлом. Поэтому на некоторых улицах снег доходит почти до трамвайных путей.
Надо информировать граждан, искать какие-то способы, чтобы решить этот вопрос. Дорожные службы работают исправно. Однако у некоторых тагильчан, когда они выходят на улицу, складывается мнение, что это не так. И опять получается негатив. На владельцев, которые бросают неиспользованную технику, надо как-то повлиять, — отметил Станислав Зыкин.
Этот вопрос действительно непростой, ответил замначальника ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.
Для тех, кто оставляет автомобили с правонарушениями, можно осуществить массовую эвакуацию. Однако там, где ситуация касается транспорта, брошенного без правонарушений, тут автомобили ГИБДД убирать не сможет, — пояснил Сергей Бернгардт.
В результате заседания Гордумы было принято решение о том, что на время уборки снега в городе необходимо информировать заранее тагильчан, чтобы они убирали припаркованные автомобили.
Также стало известно, что в ГИБДД Нижнего Тагила нехватка кадров составляет 40 человек.