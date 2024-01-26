Водитель автобуса в Екатеринбурге оставил кондуктора на остановке

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Водитель поехал от остановки, не заметив, что кондуктора нет. Она решила подойти к ближайшему киоску. Внимание водителя на отсутствие кондуктора обратили пассажирки, заметившие, что она бежит за общественным транспортом, пишет Е1.
Водитель при этом отметил, что коллега его не предупредила о том, что выйдет из автобуса, а он не увидел, как она выходила. По словам одного из пассажиров, конфликтов из-за этой ситуации не было.
Напомним, 10 января 2024 года в Нижнем Тагиле водитель маршрутного транспорта №36 накинулся на девушку после того, как при передаче денег у нее упало несколько монет. По словам водителя, девушка его спровоцировала своим поведением. В надзорном ведомстве и полиции проводится проверка.