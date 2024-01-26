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Водитель автобуса уехал без кондуктора в Екатеринбурге

Водитель автобуса в Екатеринбурге оставил кондуктора на остановке

26 января 2024, 03:20
Фото: 1MI

Водитель автобуса уехал без кондуктора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель рейсового автобуса после очередной остановки поехал без кондуктора. Инцидент случился на улице Бакинских Комиссаров.

Водитель поехал от остановки, не заметив, что кондуктора нет. Она решила подойти к ближайшему киоску. Внимание водителя на отсутствие кондуктора обратили пассажирки, заметившие, что она бежит за общественным транспортом, пишет Е1.

Видео: Е1

Водитель при этом отметил, что коллега его не предупредила о том, что выйдет из автобуса, а он не увидел, как она выходила. По словам одного из пассажиров, конфликтов из-за этой ситуации не было.

Напомним, 10 января 2024 года в Нижнем Тагиле водитель маршрутного транспорта №36 накинулся на девушку после того, как при передаче денег у нее упало несколько монет. По словам водителя, девушка его спровоцировала своим поведением. В надзорном ведомстве и полиции проводится проверка.

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