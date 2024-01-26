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Posted 26 января 2024, 13:17

Published 26 января 2024, 13:17

Modified 26 января 2024, 13:19

Updated 26 января 2024, 13:19

Почти на 1% подешевели яйца в Свердловской области

Впервые за долгое время в Свердловской области начали дешеветь яйца

26 января 2024, 13:17
Фото: tagilcity.ru.

Почти на 1% подешевели яйца в Свердловской области

За неделю с 15 по 22 января в Свердловской области десяток куриных яиц подешевел на 0,95%. Такие данные приводит Свердловскстат.

Согласно статистике, в конце января цена на десяток яиц составила 123,36 рубля. Это на 0,95% дешевле, чем неделей ранее, тогда продукт обходился покупателям в 123,5 рубля.

Между тем, в Нижнем Тагиле цена на яйца дешевле, чем в среднем по региону. Например, в торговой сети «Монетка» можно их приобрести и за 109 рублей. Но есть товар со стоимостью от 190 рублей и выше.

Фото: tagilcity.ru

Также за прошедшую неделю в Свердловской области выросли цены на овощи, молоко, рыбу, мясо, некоторые крупы, макароны и другие продукты.

На 51% подорожали за год яйца в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Яйца#Екатеринбург
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