Впервые за долгое время в Свердловской области начали дешеветь яйца

Posted 26 января 2024, 13:17
Published 26 января 2024, 13:17
Modified 26 января 2024, 13:19
Updated 26 января 2024, 13:19
Согласно статистике, в конце января цена на десяток яиц составила 123,36 рубля. Это на 0,95% дешевле, чем неделей ранее, тогда продукт обходился покупателям в 123,5 рубля.
Между тем, в Нижнем Тагиле цена на яйца дешевле, чем в среднем по региону. Например, в торговой сети «Монетка» можно их приобрести и за 109 рублей. Но есть товар со стоимостью от 190 рублей и выше.
Также за прошедшую неделю в Свердловской области выросли цены на овощи, молоко, рыбу, мясо, некоторые крупы, макароны и другие продукты.