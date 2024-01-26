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Второму участнику стрельбы возле УрФУ продлили арест

Второму участнику стрельбы в Екатеринбурге продлен арест

26 января 2024, 09:15
Фото: 1MI

Второму участнику стрельбы возле УрФУ продлили арест

В Екатеринбурге арест продлили второму участнику перестрелки около УрФУ Бекзоду Камилову.

Его обвиняют в нападении на студента свердловского вуза. Ранее в СИЗО был отправлен первый участник стрельбы Валерий Волков. Камилова оставили в СИЗО до 29 февраля. Суд по этому делу прошел 25 января, сообщает Ура.ру.

Напомним, что конфликт около вуза случился в конце ноября прошлого года. Следствию удалось установить, что Валерий и Бекзод намеревались отобрать 500 рублей у студента. Когда парень отказал молодым людям, один из них выстрелил в него и попал в лицо.

Оба нападающих были задержаны, после чего правоохранители завели уголовное дело в их отношении.

Напомним, что обвиняемым 22 года и 29 лет. Оба работали грузчиками.

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#Уголовное дело#Криминал#Нападение#Конфликт#Студент#Выстрел#УрФУ#Перестрелка#Правоохранители#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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