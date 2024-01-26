Второму участнику стрельбы в Екатеринбурге продлен арест

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:46
Его обвиняют в нападении на студента свердловского вуза. Ранее в СИЗО был отправлен первый участник стрельбы Валерий Волков. Камилова оставили в СИЗО до 29 февраля. Суд по этому делу прошел 25 января, сообщает Ура.ру.
Напомним, что конфликт около вуза случился в конце ноября прошлого года. Следствию удалось установить, что Валерий и Бекзод намеревались отобрать 500 рублей у студента. Когда парень отказал молодым людям, один из них выстрелил в него и попал в лицо.
Оба нападающих были задержаны, после чего правоохранители завели уголовное дело в их отношении.
Напомним, что обвиняемым 22 года и 29 лет. Оба работали грузчиками.