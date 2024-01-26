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Published Сегодня, 16:34

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Яйца падают в цене. Ликвидация свалки. Новый культобзор и строительство СОКа

Яйца падают в цене. Ликвидация свалки. Новый культобзор и строительство СОКа

26 января 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney
Яйца вдруг начали падать в цене. В Нижнем Тагиле ликвидируют свалку останков животных. Расскажем чем заняться в выходные. В городе будут строить новый СОК и на что жалуются жители Верхней Салды: самое важное, что произошло за 26 января в Нижнем Тагиле и не только.
Видео: tagilcity.ru

За позапрошлую неделю, с 15 по 22 января, в Свердловской области цена на десяток куриных яиц снизилась. В конце января куриный деликатес обходился в 123,36 рубля, что на 0,95% меньше, чем неделей ранее, когда цена составляла 123,5 рубля. В Нижнем Тагиле, к слову, самая низкая средняя цена по региону. К примеру, в магазинах сети «Монетка» яйца продают от 109 рублей, но есть продукт и от 190 рублей, а вот с овощами дела обстают хуже, цены на полезные продукты продолжают расти.

Впервые за долгое время в Свердловской области начали дешеветь яйца
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Свалку останков животных в Дзержинском районе Нижнего Тагила планировали убрать в течение дня 26 января. Об этом сообщили в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре после того, как местные жители обнаружили находку. Сообщение о свалке было направлено в мэрию города, а также в управление Россельхознадзора по Свердловской области и в полицию. Теперь уполномоченным лицам предстоит ликвидировать место несанкционированного накопления отходов животноводства, а также установить виновных.

«Есть не рекомендуется»: свалку останков животных в Нижнем Тагиле ликвидируют
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Январь заканчивается, новогодние праздники начинают забываться, но впереди еще много интересных мероприятий. Новый выпуск культобзора уже на сайте. Выбирайте на свой вкус куда сходить и чем заняться в выходные дни в Нижнем Тагиле.

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Осенью 2024 года в Нижний Тагиле на месте бывшей военной части планируется начать возведение трехэтажного спортивно-оздоровительного комплекса. На данный момент специалисты работают над подготовкой проектной документации по планировке территории. В этом году на проведение работ будет выделено 280 миллионов рублей. Общая стоимость проекта может составить 500 миллионов рублей.

Спортивно-оздоровительный комплекс на Вые в Нижнем Тагиле появится в 2025 году
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Жители Верхней Салды выражают недовольство качеством расчистки дорог от снега, особенно в частном секторе. По их словам, машины разгребают снег по сторонам, заваливая выезды из домов. Некоторые горожане планируют обратиться в вышестоящие органы. Они опасаются, что без вывоза снега на полигоны весной талая вода может попасть в домовладения. Жители также обеспокоены безопасностью, особенно детей. Однако, не все жители Верхней Салды недовольны расчисткой снега. Опрос, проведенный в группе, посвященной жизни города, показал, что более половины проголосовавших считают, что дороги и тротуары чистят плохо. Некоторые люди отмечают, что проезжие части чистят хорошо, а тротуары для пешеходов — нет.

«Нынче вообще не вывозят»: жители Верхней Салды массово жалуются на расчистку снега
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