Яйца падают в цене. Ликвидация свалки. Новый культобзор и строительство СОКа

Жители Верхней Салды выражают недовольство качеством расчистки дорог от снега, особенно в частном секторе. По их словам, машины разгребают снег по сторонам, заваливая выезды из домов. Некоторые горожане планируют обратиться в вышестоящие органы. Они опасаются, что без вывоза снега на полигоны весной талая вода может попасть в домовладения. Жители также обеспокоены безопасностью, особенно детей. Однако, не все жители Верхней Салды недовольны расчисткой снега. Опрос, проведенный в группе, посвященной жизни города, показал, что более половины проголосовавших считают, что дороги и тротуары чистят плохо. Некоторые люди отмечают, что проезжие части чистят хорошо, а тротуары для пешеходов — нет.