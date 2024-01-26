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Суд обязал жительницу Артемовского выплатить соседу более 20 тысяч рублей

Женщина в Артемовском выплатит более 20 тысяч за нападение на соседа и его собаку

26 января 2024, 06:50
Фото: 1MI

Суд обязал жительницу Артемовского выплатить соседу более 20 тысяч рублей

Жительница села Артемовского ГО выплатит 22 820 рублей за нападение на своего соседа и его собаку.

В июне 2020 года соседка швыряла кирпичи на участок мужчины. Один из них угодил в алабая. После этого сосед повез собаку к ветеринару для лечения. В марте 2022 года она обратилась в полицию, заявив, что сосед странно себя ведет с ее несовершеннолетним сыном. Полицейские после проверки возбуждать дело не стали.

В апреле 2022 года свердловчанка во время конфликта облила лицо мужчины жидкостью, из-за чего он у него произошел химический ожог глаза. В мае жительница села перерезала ему водопровод. После этого пострадавший обратился в суд, рассказали в пресс-службе регионального суда.

Мужчина требовал взыскать с агрессивной соседки около 200 тысяч рублей. Суд взыскал со свердловчанки 20 тысяч рублей. Обе стороны попытались обжаловать решение, но оно осталось прежним.

Напомним, почтальон в Североуральске отсудила у мужчины более 47 тысяч за травмы, которые она получила в результате нападения его собаки.

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