Женщина в Артемовском выплатит более 20 тысяч за нападение на соседа и его собаку

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:50
В июне 2020 года соседка швыряла кирпичи на участок мужчины. Один из них угодил в алабая. После этого сосед повез собаку к ветеринару для лечения. В марте 2022 года она обратилась в полицию, заявив, что сосед странно себя ведет с ее несовершеннолетним сыном. Полицейские после проверки возбуждать дело не стали.
В апреле 2022 года свердловчанка во время конфликта облила лицо мужчины жидкостью, из-за чего он у него произошел химический ожог глаза. В мае жительница села перерезала ему водопровод. После этого пострадавший обратился в суд, рассказали в пресс-службе регионального суда.
Мужчина требовал взыскать с агрессивной соседки около 200 тысяч рублей. Суд взыскал со свердловчанки 20 тысяч рублей. Обе стороны попытались обжаловать решение, но оно осталось прежним.
Напомним, почтальон в Североуральске отсудила у мужчины более 47 тысяч за травмы, которые она получила в результате нападения его собаки.