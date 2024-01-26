Женщина в Артемовском выплатит более 20 тысяч за нападение на соседа и его собаку

В июне 2020 года соседка швыряла кирпичи на участок мужчины. Один из них угодил в алабая. После этого сосед повез собаку к ветеринару для лечения. В марте 2022 года она обратилась в полицию, заявив, что сосед странно себя ведет с ее несовершеннолетним сыном. Полицейские после проверки возбуждать дело не стали.