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ТЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге заплатит 118 тысяч мужчине за травму

Житель Екатеринбурга отсудил почти 120 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за травму

26 января 2024, 08:37
Фото: 1MI

ТЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге заплатит 118 тысяч мужчине за травму

50-летний житель Екатеринбурга отсудил более 118 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за полученную травму после падения. Происшествие случилось 8 мая 2023 года.

Посетитель упал из-за того, что руководство ТЦ плохо обеспечивало безопасное передвижение по зданию. Впоследствии пострадавший смог доказать это в суде. После падения его госпитализировали в медучреждение на 14 дней, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После лечения екатеринбуржец подал в суд на ТЦ. Ведомство, рассмотрев обращение и материалы дела, вынес вердикт о взыскании с ответчика более 18 тысяч за травму, которую получил истец из-за падения.

Напомним, девушка в Екатеринбурге через суд добилась выплаты более 100 тысяч рублей от собственника здания, где расположен фитнес-центр, за сломанную руку. Травму горожанка получила после того, как поскользнулась на скользком крыльце.

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