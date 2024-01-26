Житель Екатеринбурга отсудил почти 120 тысяч у ТЦ «Радуга-парк» за травму

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:37
Посетитель упал из-за того, что руководство ТЦ плохо обеспечивало безопасное передвижение по зданию. Впоследствии пострадавший смог доказать это в суде. После падения его госпитализировали в медучреждение на 14 дней, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После лечения екатеринбуржец подал в суд на ТЦ. Ведомство, рассмотрев обращение и материалы дела, вынес вердикт о взыскании с ответчика более 18 тысяч за травму, которую получил истец из-за падения.
Напомним, девушка в Екатеринбурге через суд добилась выплаты более 100 тысяч рублей от собственника здания, где расположен фитнес-центр, за сломанную руку. Травму горожанка получила после того, как поскользнулась на скользком крыльце.