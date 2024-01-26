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Жителя Екатеринбурга выгнали из фитнес-клуба и расторгли договор

Житель Екатеринбурга судится с фитнес-клубом из-за расторжения договора

26 января 2024, 08:00
Фото: Midjourney

Жителя Екатеринбурга выгнали из фитнес-клуба и расторгли договор

В Екатеринбурге местный житель подал в суд на фитнес-клуб Bright Fit за то, что его оттуда выгнали и расторгли с ним договор.

Мужчину зовут Игорь. Он пояснил, что из спортзала его попросили уйти после того, как он начал тренировать знакомую, не будучи тренером, пишет Е1.

Игорь утверждает, что после этого его обвинили в том, что он незаконно подрабатывает, и что подвергает девушку опасности. Мужчина стал настаивать, что делает это бесплатно, к тому же имея профильное образование.

Известно, что Игорь давал девушке рекомендации по тренировкам, также он показал ей некоторые упражнения. Сначала ему сделали замечание, затем Игорю пришлось написать объяснительную, а после с ним расторгли договор. По условиям абонемента, он мог тренироваться еще три месяца.

Деньги клиенту не стали возвращать, и тогда он подал в суд. Потребовал взыскать с фитнес-клуба 117 тысяч рублей.

Владелец сети данных фитнес-клубов Алексей Романов рассказал, что до звонка журналистов не знал, что в суде имеется такой иск. Он пояснил что они будут его оспаривать, так как на территории их фитнес-центра нельзя вести коммерческую деятельность.

Ранее посетители одного из фитнес-центров Екатеринбурга пожаловались на тараканов.

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#Происшествия#Суд#Деньги#Договор#Тренировка#Тренер#Спортзал#Упражнения#Екатеринбург#Рекомендации#Дарья Сорокина
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