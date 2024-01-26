Житель Екатеринбурга судится с фитнес-клубом из-за расторжения договора

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Мужчину зовут Игорь. Он пояснил, что из спортзала его попросили уйти после того, как он начал тренировать знакомую, не будучи тренером, пишет Е1.
Игорь утверждает, что после этого его обвинили в том, что он незаконно подрабатывает, и что подвергает девушку опасности. Мужчина стал настаивать, что делает это бесплатно, к тому же имея профильное образование.
Известно, что Игорь давал девушке рекомендации по тренировкам, также он показал ей некоторые упражнения. Сначала ему сделали замечание, затем Игорю пришлось написать объяснительную, а после с ним расторгли договор. По условиям абонемента, он мог тренироваться еще три месяца.
Деньги клиенту не стали возвращать, и тогда он подал в суд. Потребовал взыскать с фитнес-клуба 117 тысяч рублей.
Владелец сети данных фитнес-клубов Алексей Романов рассказал, что до звонка журналистов не знал, что в суде имеется такой иск. Он пояснил что они будут его оспаривать, так как на территории их фитнес-центра нельзя вести коммерческую деятельность.
Ранее посетители одного из фитнес-центров Екатеринбурга пожаловались на тараканов.