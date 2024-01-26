Житель Екатеринбурга выпал с балкона в отеле в Египте и впал в кому

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Во время ЧП семья находилась в номере отеля. Пострадавший в какой-то момент решил выйти на балкон подышать воздухом. По словам его дочери, жена и внуки услышали звук падения. Врачи подозревают травму головы, также у него повреждены рука и нога, пишет Е1.
После падения мужчина потерял сознание и еще не приходил в себя. Его увезли в больницу. Медики при этом сказали, что не станут предпринимать каких-либо действий, пока пострадавший не очнется.
Родственники предполагают, что мужчина выпал из-за низких перил на балконе, на которые он облокотился. При этом, по их словам, во время инцидента он был трезв.
Напомним, в Шотландии утонул российский путешественник Роман Титов. Тело мужчины нашли после того, как разбилась его яхта.