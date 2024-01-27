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Published Сегодня, 18:37

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Updated Сегодня, 18:39

Спортсмены из Нижнего Тагила взяли призы Чемпионата УрФО по универсальному бою

Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою

27 января 2024, 18:37
Фото: Дмитрий Костенников

Спортсмены из Нижнего Тагила взяли призы Чемпионата УрФО по универсальному бою

Спортсмены из Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата и Первенства УрФО по универсальному бою среди бойцов Уральского федерального округа. Состязания проходили 27 января в Челябинске.

Тагильчане показали отличные результаты, соревнуясь с лучшими спортсменами Уральского федерального округа. «Золото» в своей категории 18+ взяла Анастасия Тестоедова из Нижнего Тагила. Второе место у Сергея Дорохина. Тагильчанин Степан Сальников завоевал «бронзу».

Спортсмены занимаются в Нижнем Тагиле под руководством тренера Юрия Конева. От соревнований к соревнованиям уровень спортсменов растет, теперь им предстоит доказывать свое мастерство на площадках федерального уровня.

Настя отобралась на чемпионат и первенство России по универсальному бою, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru депутат Дмитрий Костенников.

Всего в Чемпионате и первенстве принимали участие 170 спортсменов. Особенность рукопашного боя заключается в том, что спортсмены проходят полосу препятствий, а только потом выходят на бой с соперником.

Фото: tagilcity.ru/Дмитрий Костенников
Тагильчане взяли призовые места на всероссийских соревнованиях по универсальному бою
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Годом ранее на проходящем в Нижнем Тагиле Чемпионате и первенстве УрФО по универсальному бою приняли участие более 200 спортсменов Свердловской области. Также в состязаниях участвовали бойцы из других регионов России.

Ранее боксеры Нижнего Тагила привезли награды с Первенства Свердловской области по боксу. Состязания проходили в Каменске-Уральском с 18 по 21 января.

Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства
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