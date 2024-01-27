Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Тагильчане показали отличные результаты, соревнуясь с лучшими спортсменами Уральского федерального округа. «Золото» в своей категории 18+ взяла Анастасия Тестоедова из Нижнего Тагила. Второе место у Сергея Дорохина. Тагильчанин Степан Сальников завоевал «бронзу».
Спортсмены занимаются в Нижнем Тагиле под руководством тренера Юрия Конева. От соревнований к соревнованиям уровень спортсменов растет, теперь им предстоит доказывать свое мастерство на площадках федерального уровня.
Настя отобралась на чемпионат и первенство России по универсальному бою, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru депутат Дмитрий Костенников.
Всего в Чемпионате и первенстве принимали участие 170 спортсменов. Особенность рукопашного боя заключается в том, что спортсмены проходят полосу препятствий, а только потом выходят на бой с соперником.
Годом ранее на проходящем в Нижнем Тагиле Чемпионате и первенстве УрФО по универсальному бою приняли участие более 200 спортсменов Свердловской области. Также в состязаниях участвовали бойцы из других регионов России.
Ранее боксеры Нижнего Тагила привезли награды с Первенства Свердловской области по боксу. Состязания проходили в Каменске-Уральском с 18 по 21 января.