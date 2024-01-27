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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Свердловской области изменится расписание некоторых электричек

Девять электричек в Свердловской области начнут ездить по новому расписанию

27 января 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Свердловской области изменится расписание некоторых электричек

С 29 января 2024 года в Свердловской области поменяется расписание девяти электричек, которые курсируют по региону. Действовать оно будет до ввода нового графика движения.

В связи с этим пассажирам рекомендуется быть внимательнее и сверять расписание с тем, которое указано на сайте РЖД, или уточнять в кассах вокзалов. Также информация размещена и в мобильном приложении для телефонов.

Изменения затронут следующие маршруты:

  1. № 6305 Богданович — Шаля
  2. № 6507 Баженово — Дружинино
  3. № 6703 Ощепково — Екатеринбург
  4. № 6709 Каменск-Уральский — Екатеринбург
  5. № 6760/6759 Асбест — Екатеринбург
  6. № 7255 Богданович — Екатеринбург
  7. № 6960 Невьянск — Камышлов
  8. № 6323 Камышлов — Кузино
  9. № 6708/6707 Кунара — Екатеринбург

Напомним, в середине января жители Екатеринбурга и других городов региона массово пожаловались на сбои в работе скоростных электропоездов «Ласточек». Некоторые сообщали, что задержка в прибытии и отправлении составляла около часа. В РЖД пояснили, что проблемы возникали из-за технических неполадок и принесли извинения пассажирам.

Жители Екатеринбурга будут ездить в метро по новому расписанию
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#Транспорт#Свердловская область#Пассажиры#Электричка#Расписание#Екатеринбург#Евгения Сафина
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