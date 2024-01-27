Девять электричек в Свердловской области начнут ездить по новому расписанию

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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В связи с этим пассажирам рекомендуется быть внимательнее и сверять расписание с тем, которое указано на сайте РЖД, или уточнять в кассах вокзалов. Также информация размещена и в мобильном приложении для телефонов.
Изменения затронут следующие маршруты:
Напомним, в середине января жители Екатеринбурга и других городов региона массово пожаловались на сбои в работе скоростных электропоездов «Ласточек». Некоторые сообщали, что задержка в прибытии и отправлении составляла около часа. В РЖД пояснили, что проблемы возникали из-за технических неполадок и принесли извинения пассажирам.