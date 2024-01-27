Не мог объяснить, откуда деньги: в Екатеринбурге суд взыскал с полицейского 1,9 млн

Проверку антикоррупционного законодательства проводила прокуратура. При этом было выявлено, что начальник отделения по экономической безопасности ОП №4 внес на свои счета сумму в 1,9 миллиона рублей. При этом он не смог подтвердить законность полученных денежных средств.