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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Екатеринбурге суд взыскал с полицейского 1,9 млн незаконных рублей

Не мог объяснить, откуда деньги: в Екатеринбурге суд взыскал с полицейского 1,9 млн

27 января 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге суд взыскал с полицейского 1,9 млн незаконных рублей

В Екатеринбурге с сотрудника УМВД по решению суда в доход государства будет взыскано 1,9 миллиона рублей, которые он получил незаконно.

Проверку антикоррупционного законодательства проводила прокуратура. При этом было выявлено, что начальник отделения по экономической безопасности ОП №4 внес на свои счета сумму в 1,9 миллиона рублей. При этом он не смог подтвердить законность полученных денежных средств.

Сотрудники прокуратуры направили иск в суд, чтобы деньги были взысканы в доход государства. Иск был удовлетворен полностью, но судебный акт пока не вступил в силу.

Напомним, экс-глава наркоконтроля Свердловской области получил пять лет колонии. Кроме того Иван Ергеледжи должен заплатить полмиллиона штрафа. Он обвинялся в даче крупной взятки ревизору из лесного хозяйства.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Полиция#Деньги#Полицейский#Екатеринбург#Евгения Сафина
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