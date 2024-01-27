Не мог объяснить, откуда деньги: в Екатеринбурге суд взыскал с полицейского 1,9 млн

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Проверку антикоррупционного законодательства проводила прокуратура. При этом было выявлено, что начальник отделения по экономической безопасности ОП №4 внес на свои счета сумму в 1,9 миллиона рублей. При этом он не смог подтвердить законность полученных денежных средств.
Сотрудники прокуратуры направили иск в суд, чтобы деньги были взысканы в доход государства. Иск был удовлетворен полностью, но судебный акт пока не вступил в силу.
Напомним, экс-глава наркоконтроля Свердловской области получил пять лет колонии. Кроме того Иван Ергеледжи должен заплатить полмиллиона штрафа. Он обвинялся в даче крупной взятки ревизору из лесного хозяйства.