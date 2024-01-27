Облачная погода без осадков ожидается в Нижнем Тагиле в конце января

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Так, в понедельник, 29 января, метеорологи прогнозируют малооблачную погоду, снегопадов не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит -10 градусов. Ветер умеренный западный, до пяти метров в секунду.
В последние дни месяца, вторник и среду, днем будет около -6 градусов, ночью до — 11 градусов. 31 января возможен небольшой снег. Ветер не сменит направление, сильных порывов также не предполагается.
В четверг и пятницу, 1 и 2 февраля, ожидается -10 градусов. В конце рабочей недели возможно усиление скорости ветра до девяти метров в секунду.
Также в конце января синоптики Гисметео сообщили о магнитных бурях до трех-четырех баллов по девятибалльной шкале.