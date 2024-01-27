tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Появились подробности ночного пожара с автомобилями в Нижнем Тагиле

Одно авто выгорело полностью, два пострадали: подробности пожара в Нижнем Тагиле

27 января 2024, 10:23
Фото: Отдел надзорной деятельности

Появились подробности ночного пожара с автомобилями в Нижнем Тагиле

Ночью 27 января в Нижнем Тагиле на улице Горошникова сгорел автомобиль Volkswagen Golf. Также от огня пострадали две другие иномарки.

О пожаре сообщили очевидцы, которые обнаружили горящий автомобиль. На место прибыли восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Справиться с возгоранием им удалось за две минуты, пламя на площади шесть квадратных метров было локализовано.

В результате выгорел Volkswagen, он не подлежит восстановлению. Кроме того, повреждения получили Skoda и Mitsubishi, которые стояли рядом. У них пострадали фары, покрытие зеркал и бамперов. Сейчас устанавливается точная причина пожара и оценивается причиненный ущерб.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Ранее подписчик редакции TagilCity.ru прислал видеозапись с ночным возгоранием автомобиля. Владельцы других машин выбегали на улицу, чтобы подальше отогнать свои транспортные средства.

Пенсионер заживо сгорел в садовом доме в Горноуральском ГО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобильУ предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысячДва автомобиля и гараж сгорели в поселке Старатель в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожарные#Огонь#Повреждения#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Автомобили
Подпишитесь
Спортивно-оздоровительный комплекс на Вые в Нижнем Тагиле появится в 2025 году
Вчера, 11:17
«Выбежал мужик, отогнал свою машину»: автомобиль сгорел ночью в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:56
Девять электричек в Свердловской области начнут ездить по новому расписанию
Сегодня, 07:55
Везде стоят машины: уборка снега в Нижнем Тагиле затруднена из-за припаркованных авто
Вчера, 16:11
Уральский оператор «Мотив» оштрафован за рекламу смартфонов по СМС
Вчера, 14:25
Труп лисы с бешенством нашли на помойке в Реже
Сегодня, 06:30