Одно авто выгорело полностью, два пострадали: подробности пожара в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
О пожаре сообщили очевидцы, которые обнаружили горящий автомобиль. На место прибыли восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Справиться с возгоранием им удалось за две минуты, пламя на площади шесть квадратных метров было локализовано.
В результате выгорел Volkswagen, он не подлежит восстановлению. Кроме того, повреждения получили Skoda и Mitsubishi, которые стояли рядом. У них пострадали фары, покрытие зеркал и бамперов. Сейчас устанавливается точная причина пожара и оценивается причиненный ущерб.
Ранее подписчик редакции TagilCity.ru прислал видеозапись с ночным возгоранием автомобиля. Владельцы других машин выбегали на улицу, чтобы подальше отогнать свои транспортные средства.