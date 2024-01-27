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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Массовое ДТП с пятью пострадавшими случилось на трассе под Богдановичем

Пострадали пять человек: массовое ДТП произошло на трассе под Богдановичем

27 января 2024, 11:48
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Массовое ДТП с пятью пострадавшими случилось на трассе под Богдановичем

Днем 27 января на трассе «Екатеринбург — Тюмень» столкнулись три автомобиля. В результате тяжелые травмы получили пять человек. Все они в больнице.

По данным Госавтоинспекции, водитель Daewoo Nubira ехал со стороны Екатеринбурга. Он решил обогнать машины, ехавшие впереди, и на встречке столкнулся с Lada Largus. Отечественное авто отбросило на Infiniti, двигавшийся сзади. Тот съехал в кювет.

В дорожной аварии пострадали пять взрослых людей, которые находились в Daewoo и Lada. В свердловском Минздраве сообщили, что все они направлены в Богдановичскую ЦРБ.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Три пациента лежат в реанимации с различными тяжелыми травмами, одного оперируют медики, пятый находится в хирургическом отделении. Из центра медицинских катастроф для помощи врачам выехали квалифицированные специалисты, в том числе нейрохирург и травматолог.

Напомним, под Екатеринбургом в ДТП погибла семейная пара, которая направлялась в больницу.

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