Пострадали пять человек: массовое ДТП произошло на трассе под Богдановичем

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По данным Госавтоинспекции, водитель Daewoo Nubira ехал со стороны Екатеринбурга. Он решил обогнать машины, ехавшие впереди, и на встречке столкнулся с Lada Largus. Отечественное авто отбросило на Infiniti, двигавшийся сзади. Тот съехал в кювет.
В дорожной аварии пострадали пять взрослых людей, которые находились в Daewoo и Lada. В свердловском Минздраве сообщили, что все они направлены в Богдановичскую ЦРБ.
Три пациента лежат в реанимации с различными тяжелыми травмами, одного оперируют медики, пятый находится в хирургическом отделении. Из центра медицинских катастроф для помощи врачам выехали квалифицированные специалисты, в том числе нейрохирург и травматолог.
Напомним, под Екатеринбургом в ДТП погибла семейная пара, которая направлялась в больницу.