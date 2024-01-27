Пожарные машины съехались к отелю Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На фотографиях, присланных подписчиками редакции TagilCity.ru, у здания отеля Demidov Plaza стоят три пожарных автомобиля. Рядом с ними на улице находятся люди в форме.
Журналист попросила прокомментировать ситуацию в отделе надзорной деятельности. Однако там сказали, что пока никакой информации о том, почему там находятся пожарные, нет.
Напомним, ночью в Нижнем Тагиле сгорела иномарка в центре города. Тушить ее приезжали восемь пожарных. При возгорании также повреждения получили два автомобиля, которые находились рядом.