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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Нижнем Тагиле к отелю в центре города съехались пожарные

Пожарные машины съехались к отелю Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

27 января 2024, 10:39
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле к отелю в центре города съехались пожарные

Днем 27 января в Нижнем Тагиле очевидцы заметили несколько пожарных расчетов у отеля Demidov Plaza.

На фотографиях, присланных подписчиками редакции TagilCity.ru, у здания отеля Demidov Plaza стоят три пожарных автомобиля. Рядом с ними на улице находятся люди в форме.

Фото: tagilcity.ru

Журналист попросила прокомментировать ситуацию в отделе надзорной деятельности. Однако там сказали, что пока никакой информации о том, почему там находятся пожарные, нет.

Напомним, ночью в Нижнем Тагиле сгорела иномарка в центре города. Тушить ее приезжали восемь пожарных. При возгорании также повреждения получили два автомобиля, которые находились рядом.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожарные#Автомобиль#Отель#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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