Пьяная мать курила, люди снимали: ребенок бегал перед трамваем в Екатеринбурге

Posted 27 января 2024, 08:48
Published 27 января 2024, 08:48
Modified 27 января 2024, 08:50
Updated 27 января 2024, 08:50
По словам свидетелей, мать находилась в нетрезвом состоянии. Пока мальчик бегал по рельсам, женщина стояла и курила. При этом на остановку уже приближался трамвай.
Не дай бог кто-то не заметит его, — пишет подписчица паблика «Бандитский центр 18+» в Telegram.
В комментариях люди отметили, что вместо того, чтобы снимать происходящее на телефон, надо было предотвратить опасную ситуацию и убрать мальчика с трамвайного полотна.
Между тем, в 2023 году в Свердловской области возросло число дорожно-транспортных происшествий. Было зарегистрировано более 41 тысячи аварий, в которых погибли 318 человек.