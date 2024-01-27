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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Екатеринбурге пьяная мать разрешила сыну бегать по трамвайным рельсам

Пьяная мать курила, люди снимали: ребенок бегал перед трамваем в Екатеринбурге

27 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пьяная мать разрешила сыну бегать по трамвайным рельсам

В Екатеринбурге на остановке Металлургов женщина разрешила ребенку разгуливать по трамвайным путям. Очевидцы сняли кадры на видео.

По словам свидетелей, мать находилась в нетрезвом состоянии. Пока мальчик бегал по рельсам, женщина стояла и курила. При этом на остановку уже приближался трамвай.

Не дай бог кто-то не заметит его, — пишет подписчица паблика «Бандитский центр 18+» в Telegram.

В комментариях люди отметили, что вместо того, чтобы снимать происходящее на телефон, надо было предотвратить опасную ситуацию и убрать мальчика с трамвайного полотна.

Между тем, в 2023 году в Свердловской области возросло число дорожно-транспортных происшествий. Было зарегистрировано более 41 тысячи аварий, в которых погибли 318 человек.

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#Происшествия#Ребенок#ГИБДД#Мать#Опасность#Рельсы#ПДД#Трамвай#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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