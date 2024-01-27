Рухнул в снег. В Екатеринбурге пациент выпрыгнул из окна и сбежал из больницы

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Свидетели происшествия сняли кадры побега на видео. На записи пациент без верхней одежды сначала вылезает из окна на козырек крыши, а затем прыгает оттуда в кучу снега, которая находится рядом. Потом он отряхивается и уходит.
По данным UralMash, мужчина попал в отделение нейрохирургии с травмами. Во время происшествия он был трезвым. Сейчас розыском екатеринбуржца занимается полиция.
Напомним, осенью 2023 года в Нижнем Тагиле женщина сбежала из кареты скорой помощи, когда ее перевозили из психиатрической больницы в инфекционную. Позднее ее нашли живой в Алапаевске.