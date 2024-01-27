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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Екатеринбурге пациент сбежал из больницы через окно

Рухнул в снег. В Екатеринбурге пациент выпрыгнул из окна и сбежал из больницы

27 января 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пациент сбежал из больницы через окно

В Екатеринбурге мужчина, который лежал в больнице № 24, нарушил режим и сбежал из медучреждения через окно второго этажа.

Свидетели происшествия сняли кадры побега на видео. На записи пациент без верхней одежды сначала вылезает из окна на козырек крыши, а затем прыгает оттуда в кучу снега, которая находится рядом. Потом он отряхивается и уходит.

По данным UralMash, мужчина попал в отделение нейрохирургии с травмами. Во время происшествия он был трезвым. Сейчас розыском екатеринбуржца занимается полиция.

Напомним, осенью 2023 года в Нижнем Тагиле женщина сбежала из кареты скорой помощи, когда ее перевозили из психиатрической больницы в инфекционную. Позднее ее нашли живой в Алапаевске.

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