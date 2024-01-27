Труп лисы с бешенством нашли на помойке в Реже

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Труп животного обнаружили 22 января. Теперь ветеринары обходят ближайшие частные дома, которые находятся рядом с этим местом. Специалисты бесплатно вакцинируют домашних животных.
Кроме того, администрация города сообщила, что все желающие могут поставить прививки от бешенства кошкам и собакам на ветеринарной станции, и напомнила признаки болезни: агрессия, паралич, обильное слюноотделение, неадекватное поведение. Чтобы исключить случаи заболевания, животных необходимо ежегодно вакцинировать.
Напомним, ранее карантин по бешенству был объявлен в Ирбите и селе Курганово.