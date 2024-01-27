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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Карантин по бешенству объявлен в Реже

Труп лисы с бешенством нашли на помойке в Реже

27 января 2024, 06:30
Фото: Администрация Режевского городского округа

Карантин по бешенству объявлен в Реже

В Реже у мусорных баков был обнаружен труп лисицы, у которой подтвердился вирус бешенства. В связи с этим в округе объявлен карантин.

Труп животного обнаружили 22 января. Теперь ветеринары обходят ближайшие частные дома, которые находятся рядом с этим местом. Специалисты бесплатно вакцинируют домашних животных.

Кроме того, администрация города сообщила, что все желающие могут поставить прививки от бешенства кошкам и собакам на ветеринарной станции, и напомнила признаки болезни: агрессия, паралич, обильное слюноотделение, неадекватное поведение. Чтобы исключить случаи заболевания, животных необходимо ежегодно вакцинировать.

Напомним, ранее карантин по бешенству был объявлен в Ирбите и селе Курганово.

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#Животные#Здоровье#Реж#Лиса#Бешенство#Карантин#Ветеринары#Екатеринбург#Евгения Сафина
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