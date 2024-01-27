Труп лисы с бешенством нашли на помойке в Реже

Кроме того, администрация города сообщила, что все желающие могут поставить прививки от бешенства кошкам и собакам на ветеринарной станции, и напомнила признаки болезни: агрессия, паралич, обильное слюноотделение, неадекватное поведение. Чтобы исключить случаи заболевания, животных необходимо ежегодно вакцинировать.