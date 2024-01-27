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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Екатеринбурге планируют построить новый коллектор за 288 млн

В Екатеринбурге на борьбу с огромной лужей потратят почти 300 миллионов

27 января 2024, 12:12
Фото: 1MI

В Екатеринбурге планируют построить новый коллектор за 288 млн

Власти Екатеринбурга объявили аукцион по поиску подрядчика, который построит в городе новый коллектор. Он должен решить проблему с затоплением перекрестка на улице Пехотинцев.

Заявки на тендер от потенциальных поставщиков принимаются до 14 февраля. Согласно документации, коллектор реки Ольховки будет располагаться на Новой Сортировке.

Новая конструкция нужна, чтобы избавиться от огромной лужи, которая возникает на перекрестке улицы Пехотинцев и Пригородного переулка. Местные жители называют это место «Пехотинским морем», потому что там всегда возникает потоп во время сезона дождей или таяния снега, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается строительство новой насосной станции в «Народном-2», а также реконструкция старого коллектора.

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#Общество#Ремонт дорог#Лужа#Екатеринбург#Евгения Сафина
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