В Екатеринбурге на борьбу с огромной лужей потратят почти 300 миллионов

Новая конструкция нужна, чтобы избавиться от огромной лужи, которая возникает на перекрестке улицы Пехотинцев и Пригородного переулка. Местные жители называют это место «Пехотинским морем», потому что там всегда возникает потоп во время сезона дождей или таяния снега, пишет Е1.