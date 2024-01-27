В Екатеринбурге на борьбу с огромной лужей потратят почти 300 миллионов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Заявки на тендер от потенциальных поставщиков принимаются до 14 февраля. Согласно документации, коллектор реки Ольховки будет располагаться на Новой Сортировке.
Новая конструкция нужна, чтобы избавиться от огромной лужи, которая возникает на перекрестке улицы Пехотинцев и Пригородного переулка. Местные жители называют это место «Пехотинским морем», потому что там всегда возникает потоп во время сезона дождей или таяния снега, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается строительство новой насосной станции в «Народном-2», а также реконструкция старого коллектора.