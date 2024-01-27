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Published Сегодня, 07:56

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Автомобиль сгорел ночью в центре Нижнего Тагила

«Выбежал мужик, отогнал свою машину»: автомобиль сгорел ночью в Нижнем Тагиле

27 января 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney

Автомобиль сгорел ночью в центре Нижнего Тагила

Ночью 27 января в Нижнем Тагиле во дворе дома в центре города сгорел автомобиль. Владельцы припаркованных рядом машин отгоняли свои транспортные средства подальше.

Автомобиль загорелся около 4.00 во дворе дома на улице Горошникова, 66. По словам свидетеля, выбежал владелец соседней машины и отогнал ее подальше от места происшествия.

Мне кажется, машина успеет вся сгореть до приезда пожарных. Выбежал мужик, отогнал авто, которое стояло слева. Хозяин машины справа пока не выходит, — рассказал TagilCity.ru очевидец Кирилл, который снял пожар на видео.

Ранее в Нижнем Тагиле автомобиль заглох на дороге, а потом загорелся. Пожар произошел на улице Максима Горького.

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