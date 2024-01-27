«Выбежал мужик, отогнал свою машину»: автомобиль сгорел ночью в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Автомобиль загорелся около 4.00 во дворе дома на улице Горошникова, 66. По словам свидетеля, выбежал владелец соседней машины и отогнал ее подальше от места происшествия.
Мне кажется, машина успеет вся сгореть до приезда пожарных. Выбежал мужик, отогнал авто, которое стояло слева. Хозяин машины справа пока не выходит, — рассказал TagilCity.ru очевидец Кирилл, который снял пожар на видео.
Ранее в Нижнем Тагиле автомобиль заглох на дороге, а потом загорелся. Пожар произошел на улице Максима Горького.