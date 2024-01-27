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Военкоматы Екатеринбурга вновь рассылают повестки

Жители Екатеринбурга начали снова получать повестки из военкомата

27 января 2024, 05:42
Фото: 1MI

Военкоматы Екатеринбурга вновь рассылают повестки

Житель Екатеринбурга получил по ошибке чужую повестку, которую прислали из военкомата.

По словам мужчины, повестка ему пришла на имя другого человека. В ней указано, что он подлежит первичному воинскому учету, поэтому ему необходимо в определенный день подойти в военкомат. Также там указан список справок и документов, которые необходимо иметь при себе, пишет Е1.

В военкомате пояснили, что в 16 лет каждый юноша должен встать на учет. Он проходит медицинскую комиссию, после чего определяется предварительная категория годности. Кроме того, мужчин могут вызвать для того, чтобы уточнить данные, например прописку или семейное положение. Официально врученная повестка должна быть лично подписана гражданином, или она посылается через Госуслуги.

Напомним, ранее в Богдановиче раздали повестки мигрантам, которые недавно получили гражданство Российской Федерации.

Явиться в течение 10 дней. Жители Свердловской области получают повестки в военкомат
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#Общество#Армия#Военные#Ошибка#Служба#Военкомат#Екатеринбург#Евгения Сафина#Повестка
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