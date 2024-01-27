Жители Екатеринбурга начали снова получать повестки из военкомата

В военкомате пояснили, что в 16 лет каждый юноша должен встать на учет. Он проходит медицинскую комиссию, после чего определяется предварительная категория годности. Кроме того, мужчин могут вызвать для того, чтобы уточнить данные, например прописку или семейное положение. Официально врученная повестка должна быть лично подписана гражданином, или она посылается через Госуслуги.