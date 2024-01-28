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Актриса из Екатеринбурга снялась в сериале «Преступление и наказание»

Актриса из Екатеринбурга сыграла хозяйку Раскольникова в «Преступлении и наказании»

28 января 2024, 08:38
Фото: Интернет-сервис «Кинопоиск»

Актриса из Екатеринбурга снялась в сериале «Преступление и наказание»

Актриса Марина Смольникова из Екатеринбурга исполнила роль в сериале по мотивам произведения «Преступление и наказание». Режиссером киноленты стал Владимир Мирзоев.

Съемки картины состоялись в Санкт-Петербурге на набережных канала Грибоедова и Фонтанки, возле «Дома Раскольникова», а также в коммунальных квартирах, сохранившихся в культурной столице, пишет Е1.

Мария Смольникова сыграла владелицу квартиры, в которой живет Родион Раскольников. Сюжет известного романа происходит в наши дни, но сценарий в целом близок к оригинальной книге. В роли Родиона Раскольникова предстанет актер Иван Янковский.

Напомним, музыкант из коллектива «Курара» Олег Ягодин снялся в кинокартине «Лихие».

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#Общество#Культура#Искусство#Кино#Съемки#Творчество#Режиссер#Актриса#Сериал#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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