Актриса из Екатеринбурга сыграла хозяйку Раскольникова в «Преступлении и наказании»

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:38
Съемки картины состоялись в Санкт-Петербурге на набережных канала Грибоедова и Фонтанки, возле «Дома Раскольникова», а также в коммунальных квартирах, сохранившихся в культурной столице, пишет Е1.
Мария Смольникова сыграла владелицу квартиры, в которой живет Родион Раскольников. Сюжет известного романа происходит в наши дни, но сценарий в целом близок к оригинальной книге. В роли Родиона Раскольникова предстанет актер Иван Янковский.
Напомним, музыкант из коллектива «Курара» Олег Ягодин снялся в кинокартине «Лихие».