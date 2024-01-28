Экс-мэр Туринского ГО Андрей Белоусов скончался на 54 году жизни

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:48
Белоусов является коренным жителем Туринска. В 90-х годах чиновник работал на местном предприятии, а в 2004 году его назначили депутатом гордумы, рассказали в пресс-службе мэрии Туринского ГО.
В 2011 году Белоусов стал главой Туринского ГО. Спустя четыре года он остался на еще один срок. Его коллеги, а также глава региона Евгений Куйвашев выразили соболезнования родственникам и друзьям умершего.
Напомним, в Екатеринбурге умерла сотрудница УрФУ Лидия Баранова, которая работала на кафедре востоковедения на историческом факультете.