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Скончался депутат и бывший мэр Туринского ГО

Экс-мэр Туринского ГО Андрей Белоусов скончался на 54 году жизни

28 января 2024, 06:48
Фото: Администрация Туринского ГО

Скончался депутат и бывший мэр Туринского ГО

В Свердловской области не стало 53-летнего депутата гордумы и бывшего мэра Туринского ГО Андрея Белоусова. Мужчины не стало 27 января 2024 года.

Белоусов является коренным жителем Туринска. В 90-х годах чиновник работал на местном предприятии, а в 2004 году его назначили депутатом гордумы, рассказали в пресс-службе мэрии Туринского ГО.

В 2011 году Белоусов стал главой Туринского ГО. Спустя четыре года он остался на еще один срок. Его коллеги, а также глава региона Евгений Куйвашев выразили соболезнования родственникам и друзьям умершего.

Напомним, в Екатеринбурге умерла сотрудница УрФУ Лидия Баранова, которая работала на кафедре востоковедения на историческом факультете.

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