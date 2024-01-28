Многоэтажку затопило кипятком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
По словам одной из жительниц дома, оказались затопленными четыре лифта и 10 квартир. Лифты в связи с аварией были отключены на несколько дней до тех пор, пока не просохнут провода, пишет Е1.
В управляющей компании, к которой прикреплена данная многоэтажка, подтвердили, что произошла коммунальная авария, а также сообщили, что горячую воду временно отключили.
Напомним, в Екатеринбурге случился потоп в школе №178 в связи с тем, что в здании прорвало трубу с горячей водой на втором этаже.