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В многоэтажном доме в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой

Многоэтажку затопило кипятком в Екатеринбурге

28 января 2024, 06:06
Фото: 1MI

В многоэтажном доме в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой

В 25-этажном доме в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за чего оказались затоплены этажи, лифты и квартиры.

По словам одной из жительниц дома, оказались затопленными четыре лифта и 10 квартир. Лифты в связи с аварией были отключены на несколько дней до тех пор, пока не просохнут провода, пишет Е1.

В управляющей компании, к которой прикреплена данная многоэтажка, подтвердили, что произошла коммунальная авария, а также сообщили, что горячую воду временно отключили.

Напомним, в Екатеринбурге случился потоп в школе №178 в связи с тем, что в здании прорвало трубу с горячей водой на втором этаже.

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