«Немного выпил»: водитель автомобиля без прав в Екатеринбурге протаранил столб

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Известно, что некоторое время назад екатеринбуржца лишили прав на вождение. По его словам, он употребил дома пиво, после чего решил поехать в автомагазин за запчастями, а потом отправился домой, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В какой-то момент мужчина не справился с вождением и въехал в столб. В больнице, куда его привезли после происшествия, диагностировали травму головы, а также перелом бедра. В медучреждении ему проведут освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Напомним, 27 января 2024 года на дороге Екатеринбург — Тюмень случилась массовая авария. Пятерых пострадавших человек доставили в больницу.