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Водитель автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге

«Немного выпил»: водитель автомобиля без прав в Екатеринбурге протаранил столб

28 января 2024, 05:33
Фото: ИА «Ночные новости»

Водитель автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге

31-летний житель Екатеринбурга за рулем автомобиля ВАЗ влетел в столб. Происшествие случилось 28 января 2024 года.

Известно, что некоторое время назад екатеринбуржца лишили прав на вождение. По его словам, он употребил дома пиво, после чего решил поехать в автомагазин за запчастями, а потом отправился домой, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ИА «Ночные новости»

В какой-то момент мужчина не справился с вождением и въехал в столб. В больнице, куда его привезли после происшествия, диагностировали травму головы, а также перелом бедра. В медучреждении ему проведут освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, 27 января 2024 года на дороге Екатеринбург — Тюмень случилась массовая авария. Пятерых пострадавших человек доставили в больницу.

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