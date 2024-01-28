Подросток попал под колеса детского паровозика в парке Маяковского в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Мальчик шел, разговаривая при этом по телефону. Водитель детского аттракциона не сразу его заметил, а потом резко свернул в сторону, чтобы избежать аварии, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Школьника при этом задело зеркалом заднего вида, и он упал на землю. В районной прокуратуре и ГИБДД начали проводить проверку по факту случившегося инцидента.
По ее итогам будут приняты соответствующие меры в отношении мужчины, который управлял аттракционом, и руководства парка, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил 13-летнюю девочку. Мужчина ее не заметил из-за того, что ему перекрыла вид припаркованная машина.