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Подросток чуть не пострадал на детском аттракционе в Екатеринбурге

Подросток попал под колеса детского паровозика в парке Маяковского в Екатеринбурге

28 января 2024, 09:21
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Подросток чуть не пострадал на детском аттракционе в Екатеринбурге

13-летний подросток в Екатеринбурге чуть не пострадал из-за столкновения с детским паровозиком в парке Маяковского. Происшествие случилось 28 января 2024 года.

Мальчик шел, разговаривая при этом по телефону. Водитель детского аттракциона не сразу его заметил, а потом резко свернул в сторону, чтобы избежать аварии, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Школьника при этом задело зеркалом заднего вида, и он упал на землю. В районной прокуратуре и ГИБДД начали проводить проверку по факту случившегося инцидента.

По ее итогам будут приняты соответствующие меры в отношении мужчины, который управлял аттракционом, и руководства парка, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил 13-летнюю девочку. Мужчина ее не заметил из-за того, что ему перекрыла вид припаркованная машина.

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