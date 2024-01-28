Подросток сбежал из детдома в Нижнем Тагиле. Его ищут двое суток

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Подростка недавно определили в детский дом после того, как его мать лишили родительских прав. 26 января после посещения больницы мальчик сбежал от врачей, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Полицейские проверили все места, где он может появиться, в том числе поселок Кирпичный, где он проживал ранее со своей семьей. Однако подростка нигде не обнаружили.
Волосы пропавшего мальчика темные, телосложение худощавое. В день исчезновения на нем были черно-желтый пуховик, коричневая шапка, спортивные штаны и кроссовки.
Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчезла 14-летняя девочка, ушедшая из дома гулять с друзьями. 21 января ее нашли в гараже своего дома. Школьница рассказала, что она осталась здесь на ночь.