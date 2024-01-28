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14-летний подросток в Нижнем Тагиле сбежал из детдома

Подросток сбежал из детдома в Нижнем Тагиле. Его ищут двое суток

28 января 2024, 07:20
Фото: 1MI

14-летний подросток в Нижнем Тагиле сбежал из детдома

14-летний Николай Минин в Нижнем Тагиле совершил побег из детского дома. Его разыскивают с 26 января 2024 года.

Подростка недавно определили в детский дом после того, как его мать лишили родительских прав. 26 января после посещения больницы мальчик сбежал от врачей, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские проверили все места, где он может появиться, в том числе поселок Кирпичный, где он проживал ранее со своей семьей. Однако подростка нигде не обнаружили.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Волосы пропавшего мальчика темные, телосложение худощавое. В день исчезновения на нем были черно-желтый пуховик, коричневая шапка, спортивные штаны и кроссовки.

Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчезла 14-летняя девочка, ушедшая из дома гулять с друзьями. 21 января ее нашли в гараже своего дома. Школьница рассказала, что она осталась здесь на ночь.

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