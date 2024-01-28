Подросток в черной шапке пропал два дня назад в Среднеуральске

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В момент своей пропажи мальчик был одет в пуховик темного цвета, одежду из флиса, ботинки и черную шапку, рассказали в ДПСО «Лиза Алерт».
Цвет волос у школьника русый, цвет глаз серо-голубой. Рост юноши составляет 167 сантиметров. Поисковики рассказали, что мальчика также пытаются найти и в другом городе.
Напомним, 26 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 14-летний юноша. Он сбежал из детдома. В учреждение его привезли недавно — после лишения его матери родительских прав.