tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

14-летнего школьника ищут в Среднеуральске

Подросток в черной шапке пропал два дня назад в Среднеуральске

28 января 2024, 12:11
Фото: 1MI

14-летнего школьника ищут в Среднеуральске

14-летний мальчик из Среднеуральска бесследно исчез 26 января 2024 года. Его поиски ведут волонтеры и полиция.

В момент своей пропажи мальчик был одет в пуховик темного цвета, одежду из флиса, ботинки и черную шапку, рассказали в ДПСО «Лиза Алерт».

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Цвет волос у школьника русый, цвет глаз серо-голубой. Рост юноши составляет 167 сантиметров. Поисковики рассказали, что мальчика также пытаются найти и в другом городе.

Напомним, 26 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 14-летний юноша. Он сбежал из детдома. В учреждение его привезли недавно — после лишения его матери родительских прав.

Волонтеры 6 месяцев разыскивают бесследно пропавшую женщину в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочку в шапке с помпоном ищут в Екатеринбурге14-летнего подростка в кожаном пуховике несколько дней ищут в ЕкатеринбургеПодросток сбежал из детдома в Нижнем Тагиле. Его ищут двое суток
#Происшествия#Дети#Полиция#Поисковый отряд#Волонтеры#Школьник#ЧП#Приметы#Поиски#Лиза Алерт#18+#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
Спортивно-оздоровительный комплекс на Вые в Нижнем Тагиле появится в 2025 году
26 января, 11:17
«Выбежал мужик, отогнал свою машину»: автомобиль сгорел ночью в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:56
Девять электричек в Свердловской области начнут ездить по новому расписанию
Вчера, 07:55
Везде стоят машины: уборка снега в Нижнем Тагиле затруднена из-за припаркованных авто
26 января, 16:11
Уральский оператор «Мотив» оштрафован за рекламу смартфонов по СМС
26 января, 14:25
Труп лисы с бешенством нашли на помойке в Реже
Вчера, 06:30