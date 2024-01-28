Пожарные машины, бойцы и их призы, сбежавший подросток и снегопады

В Нижнем Тагиле у отеля Demidov Plaza были замечены несколько пожарных расчетов. Также расскажем о сгоревшей машине, новой победе тагильских спортсменов на чемпионате, о сбежавшем из детдома подростке и о февральских снегопадах: самое важное, что произошло за 27 и 28 января в Нижнем Тагиле.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле