Пожарные машины, бойцы и их призы, сбежавший подросток и снегопады

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
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Updated Сегодня, 17:35
27 января в дневное время в Нижнем Тагиле заметили несколько пожарных расчетов, припаркованных возле отеля Demidov Plaza. На фото видно три пожарных автомобиля, стоящих у здания отеля. Журналист TagilCity.ru обратилась в отдел надзорной деятельности с просьбой прокомментировать ситуацию, но там сообщили, что на данный момент нет информации о причинах присутствия пожарных на месте.
В ночь на 27 января в Нижнем Тагиле во дворе дома в центре города произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль. Жители дома, заметив возгорание, отгоняли свои стоящие во дворе машины подальше от места происшествия.
Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на Чемпионате и Первенстве УрФО по универсальному бою, которые проходили 27 января в Челябинске. Анастасия Тестоедова из Нижнего Тагила заняла первое место в своей категории 18+. Сергей Дорохин занял второе место. Степан Сальников из Нижнего Тагила завоевал бронзовую медаль.
14-летний Николай Минин сбежал из детского дома в Нижнем Тагиле 26 января 2024 года. Мальчик был определен туда после того, как его мать лишили родительских прав. После посещения больницы он сбежал от врачей, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Метеорологи передают, что в феврале Свердловскую область ждут снегопады. А пока напомним, что в понедельник, 29 января, в Нижнем Тагиле будет малооблачно. Температура до -10 градусов. Кроме того, в городе вероятен небольшой ветер.