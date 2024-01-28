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Published Сегодня, 17:02

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Пожарные машины, бойцы и их призы, сбежавший подросток и снегопады

Пожарные машины, бойцы и их призы, сбежавший подросток и снегопады

28 января 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле у отеля Demidov Plaza были замечены несколько пожарных расчетов. Также расскажем о сгоревшей машине, новой победе тагильских спортсменов на чемпионате, о сбежавшем из детдома подростке и о февральских снегопадах: самое важное, что произошло за 27 и 28 января в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

27 января в дневное время в Нижнем Тагиле заметили несколько пожарных расчетов, припаркованных возле отеля Demidov Plaza. На фото видно три пожарных автомобиля, стоящих у здания отеля. Журналист TagilCity.ru обратилась в отдел надзорной деятельности с просьбой прокомментировать ситуацию, но там сообщили, что на данный момент нет информации о причинах присутствия пожарных на месте.

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В ночь на 27 января в Нижнем Тагиле во дворе дома в центре города произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль. Жители дома, заметив возгорание, отгоняли свои стоящие во дворе машины подальше от места происшествия.

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Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на Чемпионате и Первенстве УрФО по универсальному бою, которые проходили 27 января в Челябинске. Анастасия Тестоедова из Нижнего Тагила заняла первое место в своей категории 18+. Сергей Дорохин занял второе место. Степан Сальников из Нижнего Тагила завоевал бронзовую медаль.

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14-летний Николай Минин сбежал из детского дома в Нижнем Тагиле 26 января 2024 года. Мальчик был определен туда после того, как его мать лишили родительских прав. После посещения больницы он сбежал от врачей, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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Метеорологи передают, что в феврале Свердловскую область ждут снегопады. А пока напомним, что в понедельник, 29 января, в Нижнем Тагиле будет малооблачно. Температура до -10 градусов. Кроме того, в городе вероятен небольшой ветер.

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