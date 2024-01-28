Режим работы светофоров изменят около ТРЦ Depo в Нижнем Тагиле из-за аварий

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Так, на светофорных объектах рабочие смонтировали специальные отделения, на дорогах поставили специальные знаки. Кроме того, возможно, отключат фазу для пешеходов, рассказали в ЦОДД.
Согласно новой схеме, в первую фазу сигнала на светофоре пешеходам можно идти по шоссе от ТРЦ. В следующую фазу можно выезжать от ТРЦ на правой стороне в Екатеринбург.
В третью фазу можно выезжать от Depo во всех направлениях, а прохожие могут перейти по пешеходному переходу.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле установят часть управления светофорами на Вагонке.