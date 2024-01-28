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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Режим работы светофоров будет изменен на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Режим работы светофоров изменят около ТРЦ Depo в Нижнем Тагиле из-за аварий

28 января 2024, 13:24
Фото: 1MI

Режим работы светофоров будет изменен на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на участке Свердловского шоссе будет изменена работа светофорных объектов с 30 января 2024 года. Такую меру решили ввести из-за аварий.

Так, на светофорных объектах рабочие смонтировали специальные отделения, на дорогах поставили специальные знаки. Кроме того, возможно, отключат фазу для пешеходов, рассказали в ЦОДД.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

Согласно новой схеме, в первую фазу сигнала на светофоре пешеходам можно идти по шоссе от ТРЦ. В следующую фазу можно выезжать от ТРЦ на правой стороне в Екатеринбург.

В третью фазу можно выезжать от Depo во всех направлениях, а прохожие могут перейти по пешеходному переходу.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле установят часть управления светофорами на Вагонке.

19 декабря отключат часть светофоров в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Пешеходы#Дорога#Пешеходный переход#Светофоры#Знаки#Екатеринбург#ТРЦ DEPO#Елизавета Зиборова#ТРЦ#Проезжая часть#Режим работы
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