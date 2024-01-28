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Новые сельхозземли в Свердловской области введут в оборот в 2025 году

Сельхозземли в Свердловской области получат почти 54 млн областных средств

28 января 2024, 11:35
Фото: 1MI

Новые сельхозземли в Свердловской области введут в оборот в 2025 году

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделил почти 54 миллиона рублей на новые сельско-хозяйственные земли.

На полученные деньги администрации населенных пунктов области смогут сделать межевание, а также провести кадастровые работы на земельных участках, которые не имеют востребования, рассказали в свердловском Департаменте информполитики.

После того, как все необходимые работы будут выполнены, земли передадут в пользование производителям сельско-хозяйственных товаров в 2025 году.

Известно, что 37,5 миллиона рублей выделили из федерального бюджета, а остальную часть от общей суммы — из областного бюджета.

Напомним, в Нижнем Тагиле было выделено около 18 миллионов на ремонт муниципального жилья.

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