Сельхозземли в Свердловской области получат почти 54 млн областных средств

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
На полученные деньги администрации населенных пунктов области смогут сделать межевание, а также провести кадастровые работы на земельных участках, которые не имеют востребования, рассказали в свердловском Департаменте информполитики.
После того, как все необходимые работы будут выполнены, земли передадут в пользование производителям сельско-хозяйственных товаров в 2025 году.
Известно, что 37,5 миллиона рублей выделили из федерального бюджета, а остальную часть от общей суммы — из областного бюджета.
Напомним, в Нижнем Тагиле было выделено около 18 миллионов на ремонт муниципального жилья.