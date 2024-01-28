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Основатель легендарной школы самбо в Екатеринбурге умер на 82 году жизни

Скончался тренер и основатель школы самбо в Екатеринбурге Александр Козлов

28 января 2024, 10:12
Фото: Федерация самбо Свердловской области

Основатель легендарной школы самбо в Екатеринбурге умер на 82 году жизни

В Екатеринбурге не стало 81-летнего Александра Козлова, который организовал спортшколу самбо «Уралмаш» и был тренером. Мужчина умер 27 января 2024 года.

Карьеру тренера Козлов начал в 60-х годах. На тот момент ему не было 20 лет. За десятилетия своей работы он воспитал более 200 спортсменов по дзюдо и самбо.

Кроме того, среди бывших воспитанников Козлова есть победители мировых и европейских чемпионатов, а также обладатели Кубков мира, рассказали в пресс-службе региональной федерации самбо.

Причины смерти Александра Козлова не сообщаются.

Напомним, 27 января 2024 года в Туринске умер 53-летний депутат гордумы Андрей Белоусов.

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