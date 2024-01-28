Скончался тренер и основатель школы самбо в Екатеринбурге Александр Козлов

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Карьеру тренера Козлов начал в 60-х годах. На тот момент ему не было 20 лет. За десятилетия своей работы он воспитал более 200 спортсменов по дзюдо и самбо.
Кроме того, среди бывших воспитанников Козлова есть победители мировых и европейских чемпионатов, а также обладатели Кубков мира, рассказали в пресс-службе региональной федерации самбо.
Причины смерти Александра Козлова не сообщаются.
Напомним, 27 января 2024 года в Туринске умер 53-летний депутат гордумы Андрей Белоусов.