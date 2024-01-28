Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В северной части области в ночное время температура станет ниже до -25 градусов, а днем она повысится до -7 градусов. Также, по словам синоптиков, в регионе выпадет снег. В первые дни второго месяца года будет облачно, рассказали в УГМС.
28 января 2024 года погода в регионе будет облачная с прояснениями, температура достигает -6 градусов. Значительных осадков не ожидается. В Екатеринбурге днем -7… -9 градусов.
Напомним, 29 января 2024 года в Нижнем Тагиле будет малооблачно без снега. Температура до -10 градусов. Кроме того, в городе вероятен небольшой ветер.