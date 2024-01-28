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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Снежная погода ожидается в Свердловской области

Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля

28 января 2024, 10:59
Фото: 1MI

Снежная погода ожидается в Свердловской области

Снежная погода ожидается в Свердловской области в первых числах февраля 2024 года.

В северной части области в ночное время температура станет ниже до -25 градусов, а днем она повысится до -7 градусов. Также, по словам синоптиков, в регионе выпадет снег. В первые дни второго месяца года будет облачно, рассказали в УГМС.

28 января 2024 года погода в регионе будет облачная с прояснениями, температура достигает -6 градусов. Значительных осадков не ожидается. В Екатеринбурге днем -7… -9 градусов.

Напомним, 29 января 2024 года в Нижнем Тагиле будет малооблачно без снега. Температура до -10 градусов. Кроме того, в городе вероятен небольшой ветер.

Стало известно, какая погода будет в феврале в Свердловской области
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