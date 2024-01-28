Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на Тюменском тракте

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Трое человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Другому пострадавшему проводят операцию, а пятый участник аварии находится в хирургии в состоянии средней тяжести, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Напомним, массовая дорожая авария произошла 27 января 2024 года. На дороге под Богдановичем произошло столкновение между тремя автомобилями. В данном ЧП пятеро человек получили серьезные травмы. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение.