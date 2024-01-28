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Трое пострадавших в массовом ДТП на Тюменском тракте находятся в реанимации

Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на Тюменском тракте

28 января 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney

Трое пострадавших в массовом ДТП на Тюменском тракте находятся в реанимации

Стало известно о состоянии пятерых человек, которые пострадали в массовой дорожной аварии. ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень.

Трое человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Другому пострадавшему проводят операцию, а пятый участник аварии находится в хирургии в состоянии средней тяжести, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Напомним, массовая дорожая авария произошла 27 января 2024 года. На дороге под Богдановичем произошло столкновение между тремя автомобилями. В данном ЧП пятеро человек получили серьезные травмы. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение.

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