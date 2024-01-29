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Подросток из Среднеуральска уехал в другой город

14-летний пропавший подросток из Среднеуральска найден в Перми

29 января 2024, 06:39
Фото: 1MI

Подросток из Среднеуральска уехал в другой город

Сотрудники полиции нашли ранее исчезнувшего 14-летнего школьника из Среднеуральска 28 января 2024 года. Он обнаружился в Перми.

Найденного подростка доставили в отделение МВД. Вскоре он будет передан своим родителям, сообщили в пресс-службе верхнепышминской полиции.

Известно, что мальчик вышел из дома ночью и отправился в другой город. Он был одет в пуховик, шапку и ботинки. По предположению сотрудников поискового отряда, подросток добирался до Перми автостопом.

Напомним, школьник пропал 26 января 2024 года. На протяжении двух суток в его поисках принимали участие волонтеры и сотрудники полиции.

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