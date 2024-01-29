14-летний пропавший подросток из Среднеуральска найден в Перми

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Найденного подростка доставили в отделение МВД. Вскоре он будет передан своим родителям, сообщили в пресс-службе верхнепышминской полиции.
Известно, что мальчик вышел из дома ночью и отправился в другой город. Он был одет в пуховик, шапку и ботинки. По предположению сотрудников поискового отряда, подросток добирался до Перми автостопом.
Напомним, школьник пропал 26 января 2024 года. На протяжении двух суток в его поисках принимали участие волонтеры и сотрудники полиции.