701 младенец появился на свет в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В этот период количество младенцев среди представителей мужского и женского полов оказалось практически равным: 352 мальчика и 349 девочек, включая семь пар близнецов. Это следует из данных свердловского Минздрава.
Большинство женщин, ставших матерями за этот период, находятся в возрасте до 35 лет, это 504 мамы. Помимо этого, 197 свердловчанок старше 35 лет также стали матерями. Интересно, что одной из уральских жительниц родился девятый ребенок.
Ранее сообщалось, что свердловчанка родила здорового ребенка несмотря на то, что больна двумя редкими болезнями.