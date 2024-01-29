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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

701 ребенок родился в Свердловской области за неделю

701 младенец появился на свет в Свердловской области

29 января 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney

701 ребенок родился в Свердловской области за неделю

В течение недели, с 22 по 28 января, в Свердловской области появился на свет 701 новорожденный.

В этот период количество младенцев среди представителей мужского и женского полов оказалось практически равным: 352 мальчика и 349 девочек, включая семь пар близнецов. Это следует из данных свердловского Минздрава.

Большинство женщин, ставших матерями за этот период, находятся в возрасте до 35 лет, это 504 мамы. Помимо этого, 197 свердловчанок старше 35 лет также стали матерями. Интересно, что одной из уральских жительниц родился девятый ребенок.

Ранее сообщалось, что свердловчанка родила здорового ребенка несмотря на то, что больна двумя редкими болезнями.

Репродуктивное здоровье и беременность. Как родить здорового ребенка?
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#Общество#Свердловская область#Минздрав#Возраст#Роды#Новорожденные#Девочки#Екатеринбург#Близнецы#Дарья Сорокина#Мальчики#Жительницы#Матери
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