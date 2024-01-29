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В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городок

А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле

29 января 2024, 06:40
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городок

В Нижнем Тагиле 29 января на Театральной площади производится демонтаж ледового городка.

В Нижнем Тагиле с утра 29 января полным ходом идет разбор ледового городка. Часть рабочих занимается разрушением ледовых скульптур, часть — разбирает главную городскую елку.

Я убираю световую ленту с горок, куда ее потом увезут — не знаю. Сейчас после меня здесь пройдет трактор. Горки, как видите на скате уже выглядят не очень, так что вовремя убираем. Надеемся, за сегодня справимся, — пояснил сотруднику редакции TagilCity.ru один из работников.
Демонтаж ледового городка в Нижнем ТагилеДемонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Демонтаж ледового городка в Нижнем ТагилеДемонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Демонтаж ледового городка в Нижнем ТагилеДемонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Демонтаж ледового городка в Нижнем ТагилеДемонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Демонтаж ледового городка в Нижнем ТагилеДемонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Демонтаж ледового городка в Нижнем ТагилеДемонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Демонтаж ледового городка в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Кататься уже не пустят — опасно. Везде ездит строительная техника — автовышки и тракторы. Водитель одного из них шутливо прячется от камер и продолжает разрушать ледовые буквы. В 2023-2024-м ледовый городок был посвящен азбуке «Нижний Тагил от А до Я». В строительстве новогодних фигур приняли участие местные мастера в рамках первого в Нижнем Тагиле творческого симпозиума. Участники, работающие под руководством Эдуарда Пономаренко, получили благодарность от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в день открытия городка.

Новогодняя елка вместе с эффектной подсветкой также в процессе демонтажа: строители на автовышке планомерно убирают все детали до следующего года. Городок, согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, планировали начать убирать еще 25 января, однако было решено перенести это мероприятие, поскольку состояние позволяло покататься на горках юным тагильчанам еще пару дней. Дальше — уже небезопасно.

Фото: Ледовый городок-2023 в Нижнем Тагиле
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