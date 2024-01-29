А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле

Кататься уже не пустят — опасно. Везде ездит строительная техника — автовышки и тракторы. Водитель одного из них шутливо прячется от камер и продолжает разрушать ледовые буквы. В 2023-2024-м ледовый городок был посвящен азбуке «Нижний Тагил от А до Я». В строительстве новогодних фигур приняли участие местные мастера в рамках первого в Нижнем Тагиле творческого симпозиума. Участники, работающие под руководством Эдуарда Пономаренко, получили благодарность от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в день открытия городка.