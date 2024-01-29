Арендатор помещения в ТЦ в Екатеринбурге лишилась машины из-за долгов

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Должница уклонилась от оплаты задолженности, однако приставы узнали, что у нее есть авто Mazda 3. Было принято решение начать взыскание с этой иномарки, и автомобиль был объявлен в розыск, сообщили в ФССП.
Несмотря на отсутствие имущества по месту прописки должницы, машину нашли в Академическом районе. Далее по отношению к транспортному средству был составлен акт описи и ареста имущества.
Машину отвезли на специализированную автостоянку. В случае, если женщина не погасит долги, автомобиль выставлят на торги.
Ранее житель Екатеринбурга под угрозой уголовного преследования погасил долги по алиментам. Он задолжал сыну почти 300 тысяч рублей.