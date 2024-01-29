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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Жительница Екатеринбурга лишилась машины из-за долгов по аренде помещения

Арендатор помещения в ТЦ в Екатеринбурге лишилась машины из-за долгов

29 января 2024, 12:37
Фото: ФССП Свердловской области

Жительница Екатеринбурга лишилась машины из-за долгов по аренде помещения

В Екатеринбурге начато исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 935 тысяч рублей за аренду помещения в ТЦ «Семь ключей» с женщины.

Должница уклонилась от оплаты задолженности, однако приставы узнали, что у нее есть авто Mazda 3. Было принято решение начать взыскание с этой иномарки, и автомобиль был объявлен в розыск, сообщили в ФССП.

Фото: ФССП Свердловской области

Несмотря на отсутствие имущества по месту прописки должницы, машину нашли в Академическом районе. Далее по отношению к транспортному средству был составлен акт описи и ареста имущества.

Машину отвезли на специализированную автостоянку. В случае, если женщина не погасит долги, автомобиль выставлят на торги.

Ранее житель Екатеринбурга под угрозой уголовного преследования погасил долги по алиментам. Он задолжал сыну почти 300 тысяч рублей.

Отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам
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#Происшествия#Торги#Машина#ФССП#Имущество#Екатеринбург#Академический район#Дарья Сорокина
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