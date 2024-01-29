Более 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Оказалось, что в области существенно уменьшился уровень преступности. В частности, было зафиксировано снижение на 9,2% числа убийств. Всего произошло 208 эпизодов.
Кроме того, снизилось число преступлений по кражам, грабежам, насилию, отмечает Горелых.
Всего в ушедшем году было зафиксировано более 40 тысяч уголовно наказуемых деяний, что составляет уменьшение на 4,1% по сравнению с 2022 годом. Общее количество задержанных составило 21,3 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что 40 преступлений совершила ОПГ из 12 человек в Нижнем Тагиле.