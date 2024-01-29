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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Свердловской области в 2023 году на 9,2% сократилось количество убийств

Более 200 убийств за прошлый год было совершено в Свердловской области

29 января 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области в 2023 году на 9,2% сократилось количество убийств

Сводка о результатах борьбы с преступностью в области за минувший год была представлена главой пресс-службы МВД Свердловской области Валерием Горелых.

Оказалось, что в области существенно уменьшился уровень преступности. В частности, было зафиксировано снижение на 9,2% числа убийств. Всего произошло 208 эпизодов.

Кроме того, снизилось число преступлений по кражам, грабежам, насилию, отмечает Горелых.

Всего в ушедшем году было зафиксировано более 40 тысяч уголовно наказуемых деяний, что составляет уменьшение на 4,1% по сравнению с 2022 годом. Общее количество задержанных составило 21,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 40 преступлений совершила ОПГ из 12 человек в Нижнем Тагиле.

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