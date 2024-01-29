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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

Депутат Чапли: 80% россиян не знают, кому полагаются бесплатные лекарства

Депутат Чапли: 80% россиян не знают, кому полагаются бесплатные лекарства

29 января 2024, 12:50
Фото: 1MI
В соответствии с информацией, предоставленной депутатом Госдумы Никитой Чаплиным, большинство россиян (80%) не знают о наличии определенных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатных лекарств.

Чаплин отмечает, что эти категории формируются на основе федеральных и региональных бюджетов. По словам депутата, в России четверть населения составляют пенсионеры, которые имеют право на приобретение лекарств со скидкой 50%, передает NEWS.ru.

В числе других льготников — дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы, неработающие инвалиды второй группы, дети-инвалиды до 18 лет, участники Гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, родители и супруги погибших военнослужащих.

Чаплин уточняет, что бесплатные лекарства можно получить в социальных аптеках. В случае отсутствия необходимого препарата, организация должна заказать его для льготника.

Право на скидку 50% на лекарства имеют пенсионеры, участники катастрофы на Чернобыльской АЭС, работающие инвалиды второй группы, инвалиды третьей группы, признанные безработными в установленном порядке и другие. Как отмечает Чаплин, федеральные льготы доступны жителям всех регионов. К ним относятся препараты для лечения онкологических заболеваний, бронхиальной астмы, ревматических заболеваний, диабета, инфаркта (бесплатно можно получать лекарства в течение шести месяцев), ВИЧ, ДЦП, рассеянного склероза и других.

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