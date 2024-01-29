Депутат Чапли: 80% россиян не знают, кому полагаются бесплатные лекарства

Право на скидку 50% на лекарства имеют пенсионеры, участники катастрофы на Чернобыльской АЭС, работающие инвалиды второй группы, инвалиды третьей группы, признанные безработными в установленном порядке и другие. Как отмечает Чаплин, федеральные льготы доступны жителям всех регионов. К ним относятся препараты для лечения онкологических заболеваний, бронхиальной астмы, ревматических заболеваний, диабета, инфаркта (бесплатно можно получать лекарства в течение шести месяцев), ВИЧ, ДЦП, рассеянного склероза и других.