Долг жителей Челябинской области по капремонту составил почти 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Однако по информации, полученной от Фонда капитального ремонта региона, за прошедший год эта сумма незначительно уменьшилась и достигла 5,5 млрд рублей, пишет ИА «УралПолит.ru»
Согласно словам главы Фонда Виктора Тихоненко, в прошлом году было собрано 97,13% суммы, необходимой для проведения капитального ремонта. Этот показатель превысил результаты предыдущего года, когда он составлял 91%, сообщает издание «Вечерний Челябинск».
Одной из проблем является наличие значительных долгов. Поэтому Фонд активно занялся списанием задолженностей в 2022-23 годах. Организация заключила девять контрактов с подрядчиками для взыскания долгов. К сожалению, три из них пришлось расторгнуть, однако благодаря шести другим контрактам удалось взыскать около полумиллиарда рублей.
С начала этого года в Челябинской области увеличился минимальный платеж за проведение капитального ремонта. Теперь он составляет 11,8 рублей за каждый квадратный метр площади, что на 5,3% выше, чем ранее.
А в Сочи, по словам его главы Копайгородского, собираются принять новый Генеральный план, который предусматривает выделение 771 га земли под социальное строительство.