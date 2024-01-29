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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Долг жителей Челябинской области по капремонту составил почти 6 млрд рублей

29 января 2024, 11:05
В начале 2023 года задолженность жителей Челябинской области за проведение капитального ремонта составляла 5,8 млрд рублей.

Однако по информации, полученной от Фонда капитального ремонта региона, за прошедший год эта сумма незначительно уменьшилась и достигла 5,5 млрд рублей, пишет ИА «УралПолит.ru»

Согласно словам главы Фонда Виктора Тихоненко, в прошлом году было собрано 97,13% суммы, необходимой для проведения капитального ремонта. Этот показатель превысил результаты предыдущего года, когда он составлял 91%, сообщает издание «Вечерний Челябинск».

Одной из проблем является наличие значительных долгов. Поэтому Фонд активно занялся списанием задолженностей в 2022-23 годах. Организация заключила девять контрактов с подрядчиками для взыскания долгов. К сожалению, три из них пришлось расторгнуть, однако благодаря шести другим контрактам удалось взыскать около полумиллиарда рублей.

С начала этого года в Челябинской области увеличился минимальный платеж за проведение капитального ремонта. Теперь он составляет 11,8 рублей за каждый квадратный метр площади, что на 5,3% выше, чем ранее.

А в Сочи, по словам его главы Копайгородского, собираются принять новый Генеральный план, который предусматривает выделение 771 га земли под социальное строительство.

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